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Dünya

Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, son dönemde Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle kış boyunca ülkede önemli elektrik tüketim kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.

AA11 Aralık 2022 Pazar 22:50 - Güncelleme:
Ukrayna: Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak
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Şmigal, soysal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerinin son dönemde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ciddi hasarların meydana geldiğine dikkati çekti.

Saldırılar sonucu ülkedeki tüm termik ve hidroelektrik santrallerin hasar gördüğünü aktaran Şmigal, şunları kaydetti:

"Ülkede füze saldırılarının ardından tüm termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü. Yüksek gerilim şebeke tesislerinin yüzde 40'ı zarar gördü. Her birimiz, bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalardan geçeceğimizin farkında olmalıyız."

Ülke genelinde enerji sorunlarının çözülmesi için hükümetin gereken bütçeyi ayırdığını ve yoğun onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Şmigal, hastane, askeri, sanayi ve diğer kritik altyapılar ile evlere elektrik hizmetinin verilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Şmigal, "Savaşın başlangıcından bu yana hükümet, Ukrayna'nın güvenliği ve savunması için 1 trilyon grivnadan (yaklaşık 507 milyar Türk lirası) fazla tahsis etti. 2023'te de ordumuz öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

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