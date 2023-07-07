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Dünya

Ukrayna cephede görev yapan kadın asker sayısını açıkladı

Ukrayna silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 5 bin kadın askerin cephede görev yaptığı bildirildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Ukrayna cephede görev yapan kadın asker sayısını açıkladı
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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık binasında kadın yazlık saha üniformasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Denis Şarapov, burada yaptığı konuşmada, halihazırda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 42 bine yakın kadın askerin bulunduğunu belirterek, "Bunların yaklaşık 5 bini cephede yer alıyor ve erkeklerle eşit şartlarda savaşta görevlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla görevimiz onlara askerlik hizmeti yapmaları için uygun koşullar yaratmak." dedi.

Şarapov, kadın askerler için üniformaların önemli bileşenlerden biri olduğunu söyledi.

Tanıtım toplantısına kadın ve erkek askeri görevliler de katıldı.

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