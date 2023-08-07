Ukrayna, Cidde görüşmelerini Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu 40'tan fazla ülkenin ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak açıklamalarda bulundu. Rusya'nın davet edilmediği toplantı hakkında Yermak, söz konusu toplantının Rusya'ya "büyük bir darbe" olduğunu ifade ederek, "Bir, bir buçuk ay içinde başka bir toplantı yapacağız ve bir zirveye doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Yermak, toplantıya katılan tüm ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini ifade ederek, toplantıda sadece Ukrayna'nın ortaya koyduğu barış girişimlerinin ele alındığını söyledi. Ukrayna'nın barış formülündeki bazı noktalarda katılımcılar arasında tam uzlaşı sağlanamadığını belirten Yermak, bir sonraki toplantının yapılmasının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Yermak, katılımcıların gelecekteki bir barış zirvesinde kabul edilecek bir çerçeve anlaşmanın taslağı üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Herkesi dinlemeye hazırız, ancak bunun Ukrayna formülü olması mantıklı" dedi.

Rusya'nın Suudi Arabistan'daki toplantıyı engellemek için çaba sarf ettiğini öne süren Yermak, Rusya'nın hangi girişimlerde bulunduğuna dair ise ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Cidde'deki toplantıya Çin adına Çin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui de katılmıştı.