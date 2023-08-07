İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0126
  • EURO
    29,7255
  • ALTIN
    1680.03
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, Cidde görüşmelerini Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi
Dünya

Ukrayna, Cidde görüşmelerini Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantıyı Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Ukrayna, Cidde görüşmelerini Rusya'ya “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçtiğimiz hafta sonu 40'tan fazla ülkenin ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ukrayna-Rusya konulu toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak açıklamalarda bulundu. Rusya'nın davet edilmediği toplantı hakkında Yermak, söz konusu toplantının Rusya'ya "büyük bir darbe" olduğunu ifade ederek, "Bir, bir buçuk ay içinde başka bir toplantı yapacağız ve bir zirveye doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Yermak, toplantıya katılan tüm ülkelerin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini ifade ederek, toplantıda sadece Ukrayna'nın ortaya koyduğu barış girişimlerinin ele alındığını söyledi. Ukrayna'nın barış formülündeki bazı noktalarda katılımcılar arasında tam uzlaşı sağlanamadığını belirten Yermak, bir sonraki toplantının yapılmasının nedeninin de bu olduğunu söyledi. Yermak, katılımcıların gelecekteki bir barış zirvesinde kabul edilecek bir çerçeve anlaşmanın taslağı üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Herkesi dinlemeye hazırız, ancak bunun Ukrayna formülü olması mantıklı" dedi.

Rusya'nın Suudi Arabistan'daki toplantıyı engellemek için çaba sarf ettiğini öne süren Yermak, Rusya'nın hangi girişimlerde bulunduğuna dair ise ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Cidde'deki toplantıya Çin adına Çin Avrasya İşleri Özel Temsilcisi Li Hui de katılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.