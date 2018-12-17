Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: Putin müzakereden kaçınıyor

Geçen ay Rusya donanmasına ait gemiler, Kerç Boğazı'nda seyir halindeki 3 Ukraynalı askeri gemilere ateş açmış ve mürettebatı esir almıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, “Kerç Boğazı'ndaki kriz sırasında Putin’i görüşmek için aradım ancak o reddetti” dedi. Putin’in, geç yanıt vermesinin sebebinin, Ukrayna istihbaratının kanıt toplama hızından kaynaklandığını iddia etti.

Rusya tarafından geniş kapsamlı bir saldırı gelmezse sıkıyönetimi kaldıracağını söyleyen Poroşenko, “Sıkıyönetimin önümüzdeki seçimlere müdahale etmemesini sağlayacağım. Rus silahlı kuvvetleri ayrılıkçıların bulunduğu bölgenin dışında ve Kırım’da geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmezse sıkıyönetim uzatılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da sıkıyönetim 26 Aralık'ta sona erecek.