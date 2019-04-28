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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ocakbaşında et pişirdi

Bodrum'a tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle birlikte restoranda yemek yedi. Zelenskiy'in ocakbaşına geçerek, et pişirmesi ise müşteriler tarafından ilgiyle izlendi.

  • DHA
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Ukrayna'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından cuma günü Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki otele ailesiyle gelerek, tatile başlayan Vladimir Zelenskiy, dün gününün büyük bölümünü otelde geçirdi. Öğleden sonra otelin sahile yakın kısmındaki yürüyüş yolunda spor yapan Zelenskiy, akşam otelden çıkıp, Bodrum'daki Milta Marina'da yer alan ocakbaşında yemek yedi. Güvenlik önlemleri alınarak, işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, et ürünlerinden oluşan özel menüyü tercih etti. Keyifli olduğu görülen Zelenskiy, ocakbaşına geçerek, et de pişirdi.

Vladimir Zelenskiy ve ailesi, daha sonra koruma araçlarıyla işletmeden ayrılıp, otele döndü.

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

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