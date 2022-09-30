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Dünya

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, 'Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını' belirtti.

AA30 Eylül 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklama yaptı
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Yermak, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

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