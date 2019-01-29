Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Rusya ile barışa ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile barışa ihtiyaçları olduğunu ve Mart 2019'ta yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını söyledi.
- star.com.tr
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile barışa ihtiyaçları olduğunu ve 2024’de Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusunda bulunacaklarını söyledi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen bir forumda konuşan Poroşenko, "Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk, ama barış. İnsanlar savaştan bıktı" ifadelerini kullandı.
2024 yılında AB üyeliği için başvuru yapacaklarını söylenen 53 yaşındaki Poroşenko, Mart 2019’da yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını belirtti.
25 Kasım 2018’de Rusya, Kerç Boğazı’nda karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açmış, üç Ukrayna gemisini mürettebatıyla beraber alıkoymuştu.
Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi durumu tırmandırmak için Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.