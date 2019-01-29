Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Rusya ile barışa ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile barışa ihtiyaçları olduğunu ve 2024’de Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen bir forumda konuşan Poroşenko, "Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk, ama barış. İnsanlar savaştan bıktı" ifadelerini kullandı.

2024 yılında AB üyeliği için başvuru yapacaklarını söylenen 53 yaşındaki Poroşenko, Mart 2019’da yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını belirtti.