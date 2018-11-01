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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 3 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın 7'ncisi 3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın 7'ncisi 3 Kasım Cumartesi İstanbul'da düzenlenecek.
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.
 
Erdoğan ve Poroşenko başkanlığında 3 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantıya, her iki ülkeden ilgili bakanlar katılacak.
 
Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin bölgenin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak şekilde daha da derinleştirilmesi imkanları üzerinde durulması, bu istikamette muhtelif anlaşma ve protokollerin imzalanması öngörülüyor.

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