Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan Cumhuriyet Bayramı tebriği
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.” ifadelerini kullandı.
- AA
Poroşenko, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye’ye barış, refah ve esenlik dileyen Poroşenko, “Türk dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Türkiye'nin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet dilerim.” değerlendirmesinde bulundu.
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