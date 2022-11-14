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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Herson hala tehlikeli bölge

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson'un hala tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bölgede birçok mayın ve patlamamış mühimmat olduğu konusunda Ukrayna vatandaşlarına uyarıda bulundu.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Herson hala tehlikeli bölge
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Rusya'nın Herson'dan çekilme kararı sonrası Ukrayna ordusu kente giriş yaptı. Halk, Ukrayna askerlerini karşıladı ve kentte kutlamalar yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson bölgesinin hala tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Herson bölgesindeki durumun hala çok tehlikeli olduğunu lütfen unutmayın. Her şeyden önce mayınlar var. Ne yazık ki, mayınları temizlerken bir istihkam personelimiz öldü ve dördü de yaralandı. Tüm Herson sakinlerini çok dikkatli olmaya ve kurtarma ekiplerine tüm tehlikeli nesneler hakkında derhal bilgi vermeye çağırıyorum. Bu bölgede geride kalan Rus asker ve paralı askerlerinin gözaltına alınması ve sabotajcıların etkisiz hale getirilmesi çalışmaları da sürüyor" dedi.

"400'DEN FAZLA SAVAŞ SUÇU BELGELENDİ"

Zelenski, Herson bölgesinde 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini belirterek, "Müfettişler şimdiden 400'den fazla Rus savaş suçunu belgeledi, hem sivillerin hem de askeri personelin cesetleri bulundu. Rus ordusu, Herson bölgesinde, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşeti geride bıraktı. Her katili bulup adalete teslim edeceğiz. Şüphesiz" ifadelerini kullandı.

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