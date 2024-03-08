Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim.

* Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

* Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum.

* Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir sır olmadan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyor ve dile getiriyordu.

* (Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım.