Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.Zelenski'nin konuşmasından satır başları;
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim.
* Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.
* Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum.
* Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir sır olmadan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyor ve dile getiriyordu.
* (Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım.