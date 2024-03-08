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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim' dedi.

8 Mart 2024 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenski'nin konuşmasından satır başları;

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim.

* Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

* Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum.

* Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir sır olmadan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyor ve dile getiriyordu.

* (Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Zelenski
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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