Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Diplomasinin harekete geçirilmesi güzel bir gelişme

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını anımsattı.



Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."

Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Zelenski, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.