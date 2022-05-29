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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine yönelik savaşı başlatmasından bu yana ilk kez Harkiv bölgesini ziyaret etti.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 18:57 - Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenki'nin Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna askerlerinin pozisyonlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Zelenski'nin, Rusya ile devam eden savaşla ilgili burada askeri yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın burada Ukraynalı askerlere devlet ödülleri takdim ettiği bildirildi.

Vladimir Zelenski'nin askerlere teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hizmetiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi koruyun."

Cephe hattındaki incelemelerin ardından Harkiv kentinde çatışmalar nedeniyle yıkılan konutları ve diğer yapıları ziyaret eden Zelenskiy, burada ordu yetkilileriyle de bir toplantı düzenledi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
  • harkiv
  • rusya

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