Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü

Zelenski, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplarına değinen Zelenski, "46 binden fazla Ukraynalı asker öldü." dedi.

Yaklaşık 380 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını kaydeden Zelenski, ayrıca on binlerce Ukraynalının savaş nedeniyle kaybolduğunu veya esir alındığını, 19 bin 500 çocuğun zorla Rusya'ya kaçırıldığını söyledi.

Savaşı sonlandırmak için ABD Başkanı Donald Trump'in girişimlerini değerlendiren Zelenski, geçen hafta kendisiyle telefonda görüştüğünü ifade etti.

- MASADA AVRUPA'NIN DA YER ALMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Zelenski, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış müzakerelerine zorlayacak imkana sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi yönünde düzenlenecek olası müzakerelere masada ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupa'nın da yer alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini anımsatan Zelenski, Putin'in amacının savaşı sürdürmek olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "İşgal edilen bölgelerimizi Rusya toprağı olarak kabul etmeyeceğiz. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenski, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un gelecek günlerde Kiev'e geleceğini ifade ederek, ayrıca Trump ile bir araya gelmesi için iki ülke heyetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Savaş devam ederken ABD'nin askeri yardımlarının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, "ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok az." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile ülkesi arasında maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği anlaşmasına ilişkin soru üzerine, hazırlanacak belgenin Ukrayna için güvenlik garantilerini öngörmesi gerektiği cevabını verdi.

