İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2304
  • EURO
    38,0383
  • ALTIN
    3376.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar 46 binin üzerinde Ukraynalı askerin öldüğünü, işgal edilen bölgeleri asla Rus toprağı olarak kabullenmeyeceklerini belirtti.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü
ABONE OL

Zelenski, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplarına değinen Zelenski, "46 binden fazla Ukraynalı asker öldü." dedi.

Yaklaşık 380 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını kaydeden Zelenski, ayrıca on binlerce Ukraynalının savaş nedeniyle kaybolduğunu veya esir alındığını, 19 bin 500 çocuğun zorla Rusya'ya kaçırıldığını söyledi.

Savaşı sonlandırmak için ABD Başkanı Donald Trump'in girişimlerini değerlendiren Zelenski, geçen hafta kendisiyle telefonda görüştüğünü ifade etti.

- MASADA AVRUPA'NIN DA YER ALMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Zelenski, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış müzakerelerine zorlayacak imkana sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi yönünde düzenlenecek olası müzakerelere masada ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupa'nın da yer alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini anımsatan Zelenski, Putin'in amacının savaşı sürdürmek olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "İşgal edilen bölgelerimizi Rusya toprağı olarak kabul etmeyeceğiz. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenski, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un gelecek günlerde Kiev'e geleceğini ifade ederek, ayrıca Trump ile bir araya gelmesi için iki ülke heyetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Savaş devam ederken ABD'nin askeri yardımlarının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, "ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok az." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile ülkesi arasında maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği anlaşmasına ilişkin soru üzerine, hazırlanacak belgenin Ukrayna için güvenlik garantilerini öngörmesi gerektiği cevabını verdi.

  • Ukrayna
  • Ukrayna askeri
  • Volodimir Zelenski

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.