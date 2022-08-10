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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna-Rusya savaşı Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat sabahı başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki savaşın Kırım'da başladığını söyledi. Zelenski, 'Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli' diye konuştu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:41 - Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki savaşın Kırım'da başladığını söyledi. Zelenski, "Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli" dedi. Rusya, Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti.

Zelenski ise son ulusa sesleniş konuşmasını, Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı patlamaların ardından yaptı.

Ancak konuşmasında patlamalara değinmeyen Zelenski, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız" diye konuştu.

Patlamaların meydana geldiği Novofederika yakınlarındaki Saky Askeri Üssü, Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, Ukrayna'nın herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı.

Zelenski'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları en az 12 patlama sesi duyduklarını söylerken, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda üs çevresindeki plajlarda bulunanların panik yaşadıkları görüldü.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için "kıyamet" anlamına geleceğini söylemişti.

Ülkesinin Rusya'yla savaş bitmeden Kırım'ı geri alması gerektiğini söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise daha önce bu konuda farklı açıklamalar yapmıştı.

Zelenski, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.

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