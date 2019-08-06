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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
 
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 
 
Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması planlanıyor.
 
Zelenskiy'nin Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na da katılması bekleniyor. 

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