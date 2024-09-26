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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7,9 milyar dolarlık savunma yardımı nedeniyle ABD'ye teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine aralarında Patriot hava savunma sisteminin de bulunduğu toplam 7,9 milyar dolarlık yeni savunma yardımını duyurmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve Amerikan halkına teşekkür etti.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7,9 milyar dolarlık savunma yardımı nedeniyle ABD'ye teşekkür etti
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Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna halkı ve askerleri adına, ülkesine sağlanan güvenlik yardımının önemine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD Kongresine, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiye ve tüm Amerikan halkına, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık önemli bir savunma yardımının bugün duyurulması ve Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım." ifadesini kullandı.

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SAVUNMA İÇİN KRİTİK ÜRÜNLER

Bu yardımı "en etkili ve şeffaf şekilde Ukrayna'nın zaferi, adil ve kalıcı barış ve transatlantik güvenliğinin sağlanması gibi esas hedeflerine ulaşmak için kullanacaklarını" kaydeden Zelenskiy, yeni savunma yardımının Patriot hava savunma sistemleri, diğer hava savunma teçhizatları, insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve mühimmatların yanı sıra Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelini güçlendirecek kritik malzemelerden oluştuğunu belirtti.

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PİLOTLARIN EĞİTİMİ

Zelenskiy, ABD'nin ayrıca F-16 uçakları için daha fazla pilot eğitmek amacıyla programların genişletilmesi kararını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını finanse etme imkanlarını daha da sınırlamak için uygulanan güçlü yaptırımlarını da önemli bulduklarını vurguladı.

Rusya'dan Zelenskiy'nin açıklamalarına tepki

Ukrayna ve ABD'nin Avrupa ve ötesinde özgürlüğü, insan yaşamını ve ortak güvenliği korumaya kararlı yakın müttefikler olmaya devam ettiğini bildiren Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus saldırganlığını yenme konusundaki haklı amacına yönelik ABD'nin iki partili güçlü desteğini her zaman takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

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