Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Ukrayna halkı ve askerleri adına, ülkesine sağlanan güvenlik yardımının önemine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD Kongresine, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiye ve tüm Amerikan halkına, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık önemli bir savunma yardımının bugün duyurulması ve Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım." ifadesini kullandı.

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Bu yardımı "en etkili ve şeffaf şekilde Ukrayna'nın zaferi, adil ve kalıcı barış ve transatlantik güvenliğinin sağlanması gibi esas hedeflerine ulaşmak için kullanacaklarını" kaydeden Zelenskiy, yeni savunma yardımının Patriot hava savunma sistemleri, diğer hava savunma teçhizatları, insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve mühimmatların yanı sıra Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelini güçlendirecek kritik malzemelerden oluştuğunu belirtti.

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Zelenskiy, ABD'nin ayrıca F-16 uçakları için daha fazla pilot eğitmek amacıyla programların genişletilmesi kararını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını finanse etme imkanlarını daha da sınırlamak için uygulanan güçlü yaptırımlarını da önemli bulduklarını vurguladı.