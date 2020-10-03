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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu söyledi. Zelenskiy , 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 07:55 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:08
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Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.

Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.

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