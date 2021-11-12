Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

AA 12 Kasım 2021 Cuma 11:39 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:39

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Zelenskiy, Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'nin haklarının garanti altında olması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, Saakaşvili'ye orantısız zorlayıcı tedbirler uygulanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Annesinin ve yakınlarının Saakaşvili'yle görüşmesi gerekliliğinin önemine işaret eden Zelenskiy, Saakaşvili'nin sağlık durumu göz önüne alınarak Ukraynalı doktorların Saakaşvili'yi görme ihtimalinin değerlendirilmesini istedi.

- GARİBAŞVİLİ'NİN AÇIKLAMASI

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre de Garibaşvili, Saakaşvili'nin davranışlarını yasa dışı, kışkırtıcı, yıkıcı ve Gürcistan'ın istikrarına yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Ukrayna vatandaşlarının Gürcistan'ın içişlerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirten Garibaşvili, Şaakaşvili'nin Gürcistan'a yasa dışı girdiğine dikkati çekti.

Garibaşvili, Saakaşvili'nin 24 saatlik gözlem altında olduğunu belirterek kendisine, gereken sağlık kontrolünün yapıldığını aktardı.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi tarafından, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmesine karşı çıktığı görüntüleri paylaşılmıştı.

- SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden bu yana açlık grevini sürdürüyor.

Ukrayna vatandaşlığı bulunan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.