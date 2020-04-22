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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hayalim THY seviyesinde ulusal hava yolu şirketi kurmak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek, “Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:41
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Zelenskiy, Ukrayna 24 adlı kanalda yayınlanan mülakatta, Ukrayna’da yeni bir ulusal hava yolu şirketi kurmaya yönelik planlarını anlattı.

Ukrayna merkezli Antonov şirketinin büyük ve çok sayıda istihdam sağlayan bir şirket olduğuna işaret eden Zelenskiy, “Ancak son yıllarda burada tek bir uçak üretilmedi. Uçakların neden iç hatlarda kullanılmadığını anlamıyorum.” diye konuştu.

Antonov tarafından üretilen uçakların daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Öncelikle devlete ait bir hava yolu şirketi kurmamız gerekiyor. Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi.

Ukrayna devletinin söz konusu proje için bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, “Ulusal hava yolu şirketini kurduktan sonra Antonov şirketimize sipariş verip çok sayıda istihdam yaratacağız.” şeklinde konuştu.

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