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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya meydan okudu: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk tepki geldi. 'Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir.' diyen Zelenskiy, 'Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz.' ifadelerini kullandı.

AA22 Şubat 2022 Salı 07:10 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 07:22
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi.

Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." diye konuştu.

Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti.

Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

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