Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracak

Klimkin, Twitter hesabından Donbass’ta yapılacak seçimleri Ukrayna’ya karşı işlenen bir suç olarak nitelendirerek “Elbette bu suçun bir cezası olacak, elbette, yaptırımlar şeklinde” dedi.

Klimkin, “Biz ortaklarımızla birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz” diye de ekledi.

Klimkin, Rusya’yı barış istememekle suçlayarak Donbass sakinlerinden seçimlerde oy kullanmamalarını istedi. Klimkin, Donbass sakinlerinin oylarının ancak Kiev orada seçim düzenlediğinde önem arzedeceğini belirtti.

(Sputnik)