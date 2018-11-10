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Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yapılacak seçimlerin Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracağını söyledi.

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Klimkin, Twitter hesabından Donbass’ta yapılacak seçimleri Ukrayna’ya karşı işlenen bir suç olarak nitelendirerek “Elbette bu suçun bir cezası olacak, elbette, yaptırımlar şeklinde” dedi.
 
Klimkin, “Biz ortaklarımızla birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz” diye de ekledi.
 
Klimkin, Rusya’yı barış istememekle suçlayarak Donbass sakinlerinden seçimlerde oy kullanmamalarını istedi. Klimkin, Donbass sakinlerinin oylarının ancak Kiev orada seçim düzenlediğinde önem arzedeceğini belirtti. 
 
(Sputnik)

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