Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ASEAN'dan tahıl koridoruna destek istedi

Kuleba, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki 40. ve 41. ASEAN Zirvesi toplantısında ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ile görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kuleba, görüşmede tahıl koridorunun küresel gıda güvenliği için önemine dikkat çekerek, ASEAN'ın Rusya'dan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatmasını talep etmesini istedi.

Görüşmede tarafların siyasi ve ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye çıkarmak için yeni temaslar ve ikili etkinliklerde bulunma konusunda mutabakata vardığı, bu kapsamda karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirileceği bir iş forumunun düzenleneceği ve Ukrayna'nın dijital platformu NAZOVNI ile ASEAN'ın "Asia's Access System" platformu arasında deneyim paylaşımına gidileceği belirtildi.



Kuleba, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ile Phnom Penh'te, Ukrayna ve Güneydoğu Asya arasında ticaret, gıda güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi üzerine konuştuk. ASEAN ile güçlü bağlar kurmak Ukrayna'nın Asya stratejisinin önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.



Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

