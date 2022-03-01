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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: ''Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var''

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, 'Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım' dedi.

IHA1 Mart 2022 Salı 04:37 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 04:39
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Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı Ukrayna tarafı batılı müttefiklerle istişarelere devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın daha fazla destek ve silaha ihtiyaç olduğunun altını çizen Kuleba, "Görüşmemizde ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini iletti. Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım.

Blinken, birinci ve ikinci yaptırımlardan daha fazlasının olacağını doğruladı. Daha ileri seviyede adımlar atılması üzerine anlaştık" ifadelerini kullandı.

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