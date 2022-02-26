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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ruslar uyanın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın tüm dünyanın gözünde saldırgan konumunda olduğunu vurgulayarak uygulanan yaptırımların gelecekteki sonuçlarını değerlendirdi.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 14:21 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:21
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Kuleba, sadece oligarkların değil, Rus vatandaşlarının da bu yaptırımlardan etkileneceğini belirterek, "Rus vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kendilerini kişisel olarak etkileyeceğini henüz fark etmemiştir. Yaptırımlar sadece oligarklar için geçerli değildir. Her Rus onları bu yaptırımların sonuçlarını hissedecek. Hiperenflasyon, kuyruklar, devalüasyon, işsizlik. Tüm dünyanın gözünde saldırganlarsınız. Ruslar, uyanın" dedi.

İTALYA, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE FRANSA'DAN SWIFT'E DESTEK

Öte yandan Kuleba, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştüğünü açıklayarak bu ülkelerin Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının başlamasından bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi konusunda çağrıda bulunuyor.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
  • Rusya
  • saldırı

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