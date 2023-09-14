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Dünya

Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Andriyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
Ukrayna, Donetsk'te bir köyü Rusya'dan geri aldığını duyurdu
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Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Bahmut yönünde ilerlediğini belirtti.

Rus ordusunun Bahmut'un kuzey kanadında kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığına işaret eden Malyar, şehrin güney kanadında da Ukrayna birliklerinin başarıyla ilerlediğini kaydetti.

Malyar, asıl çatışmaların Andriyivka, Kurdyumivka ve Klişiyivka bölgelerinde devam ettiğini aktararak, "Orada iyi haberimiz var. Andriyivka bizim. Ele geçirdiğimiz mevzilerde sağlamlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna
  • Savunma Bakan Yardımcısı
  • Andriyivka köyü

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