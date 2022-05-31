Ukrayna duyurdu: Ağır kayıplar veren Rus birlikleri geri çekildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 97. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLERİ HERSON BÖLGESİNDEKİ NİKOLAYEVKA'DAN ÇEKİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:55 Danimarka'nın Ukrayna'ya 2 milyar kron (yaklaşık 290 milyon dolar) değerinde askeri yardım yaptığı bildirildi.

07:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

04:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü'nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık etmeleri gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" dedi.

03:00 Savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'a ulaştı.

02:00 Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP'nin Ukrayna'nın adaylığı konusunda tutumunu değiştirmediğini belirterek, özellikle AB'nin farklı programlarından yararlanması için AP olarak Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

01:30 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

01:00 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarını yalanladı.

00:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.