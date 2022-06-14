Ukrayna duyurdu: Düşman birlikleri güçlenmeye çalışıyor

Genelkurmay Başkanlığının 14 Haziran akşamı yaptığı güncel açıklamada, Ukrayna'nın askeri ve sivil altyapılarının havadan füzelerle vurulmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerince Çernigiv bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerine havan topu saldırısı düzenlendiği ve Severodonetsk yönünde sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Severodonetsk şehrinde çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Severodonetsk'te düşman birlikleri yeniden gruplanarak güçlenmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca "Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin düşmana önemli kayıplar verdirmeyi ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarda direnişlerini sürdürdüğü" belirtildi.



- "NATO'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İSTİYORUZ"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarkalı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, yarın Brüksel'de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan beklentilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın sivil bölgelerine günde 10 ila 15 roketin isabet ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu büyük bir problem. Bir ayda 300 füzenin kullanılabileceğini hesaplamak zor değil. Ve siz bunun kaç kişinin hayatına mal olabileceğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, önerdiğimiz şeylerle gökyüzünü kapatamıyorsak o zaman sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz. Bu tür desteği gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

Ayrıca Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakları Yeniden Entegrasyon Bakanlığı, bugün Zaporojiye bölgesinde gerçekleşen takas ile Azovstal fabrikasında hayatını kaybeden 64 Mariupol savunucusunun cenazelerini geri aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi de ülkede 6 Rusya yanlısı siyasi partinin yasaklandığını duyurdu.