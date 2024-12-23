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Dünya

Ukrayna duyurdu: Kursk'ta 77 Kuzey Koreli askeri öldürdük

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde son 3 günde yaşanan çatışmalarda 77 Kuzey Kore askerini öldürdüğünü duyurdu.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Ukrayna duyurdu: Kursk'ta 77 Kuzey Koreli askeri öldürdük
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Ukrayna ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son 3 günde Ukrayna Özel Harekat güçlerinin, Rusya'nın Kursk bölgesinde 77 Kuzey Koreli askeri öldürdüğü, 40'tan fazlasını yaraladığı ve 12 araç ile 3 personel taşıyıcıyı yok ettiği belirtildi.

- UKRAYNA: RUSYA'DA İHA PARÇALARININ BULUNDUĞU DEPO YOK EDİLDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın "Alabuga" ekonomik bölgesinde Ukrayna'ya karşı saldırılarda kullandığı "Şahed" İHA'ları için parçaların bulunduğu deponun imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, depoda 65 İHA gövdesinin yanı sıra motorlar, navigasyon sistemleri ve 400 Şahed-136 üretimi için termal görüntüleme kameralarının olduğu bildirildi.

Depodaki malzemelerin hepsinin yandığı, tahmini zararın 16 milyon dolar değerinde olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Gizemli yıkıcı yangın, Rusya'nın askeri sanayi kompleksine vurulan bir başka darbe oldu." değerlendirmesi yer aldı.

  • Ukrayna ordusu
  • Kuzey Kore askerleri
  • Rusya Kursk

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