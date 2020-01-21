İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9317
  • EURO
    6,5872
  • ALTIN
    296.629
  • BIST100
    123109
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad: Maaşım yetmiyor
Dünya

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad: Maaşım yetmiyor

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) miktarındaki maaşının normal hayat sürdürebilmesi için yetersiz kaldığını söyledi.

IHA21.01.2020  15:22 - Güncelleme: 21.01.2020  15:22

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, maaşının yetersiz olduğuna açıkladı. Novosad konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Aldığım 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) normal bir yaşam sürmem için bana yetmiyor. Bakan olmadan önceki çalıştığım yerde aldığım maaştan 10 bin grivna (2 bin 500 lira) daha az. Kendi evim var, devletin arabası altımda, sinemaya gitmeye zamanım yok. Zamanı gelince bir çocuk yapmak istesem bu maaşla ona bakamam” şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) partisinden milletvekili seçilerek bakanlığa atanan 29 yaşındaki Novosad’ın bu açıklaması, sosyal medya platformlarında eleştirilere yol açtı.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.