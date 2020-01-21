Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad: Maaşım yetmiyor

IHA 21.01.2020 15:22 - Güncelleme: 21.01.2020 15:22

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, maaşının yetersiz olduğuna açıkladı. Novosad konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Aldığım 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) normal bir yaşam sürmem için bana yetmiyor. Bakan olmadan önceki çalıştığım yerde aldığım maaştan 10 bin grivna (2 bin 500 lira) daha az. Kendi evim var, devletin arabası altımda, sinemaya gitmeye zamanım yok. Zamanı gelince bir çocuk yapmak istesem bu maaşla ona bakamam” şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) partisinden milletvekili seçilerek bakanlığa atanan 29 yaşındaki Novosad’ın bu açıklaması, sosyal medya platformlarında eleştirilere yol açtı.