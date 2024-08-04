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Dünya

Ukrayna F-16'ları teslim aldı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 18:03 - Güncelleme:
Ukrayna F-16'ları teslim aldı!
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenski'in paylaştığı görüntüde, F-16'ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16'ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukrayna'ya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

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