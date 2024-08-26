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Dünya

Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı! İnsanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı

Rus bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı. Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Ukrayna genelinde sirenler çalmaya başladı! İnsanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı
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Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

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