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Dünya

Ukrayna güçleri gizlice sızdı... Rus savaş uçaklarına ağır darbe

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki 'Marinovka' askeri havaalanında konuşlu savaş uçaklarına saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Ukrayna güçleri gizlice sızdı... Rus savaş uçaklarına ağır darbe
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki "Marinovka" askeri havaalanına saldırı düzenlendiği belirtilerek "Rusya'nın Volgograd bölgesinde Marinovka havaalanındaki uçaklar vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Özel Harekat Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 "Su-34" tipi savaş uçağının vurulduğu ileri sürülen açıklamada, "Rus Su-34'leri, Ukrayna mevzilerine ve yerleşim yerlerine füze ve bomba saldırıları yapan ana taktik uçaklardır." ifadesine yer verildi.

Uçaklardaki hasarın boyutunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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