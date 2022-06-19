Ukrayna: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 116. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret etti.

Mıkolayiv ve Odessa'da ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenski, "Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Hem Mıkolayiv'de hem de Odessa'da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya'da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok" dedi.

"GIDA KRİZİ İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLMELİ"

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini konuştuğunu belirten Zelenski, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna'nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti. Zelenski, "Ekonomik durum, tarım sektörünün çalışmaları üzerine konuşuldu. Limanlarımızın güvenliğini ve tarım ürünlerimizin ihracatı için fırsatları görüştük. Pozisyonumuz açık ve değişmez: uluslararası arabuluculuk yoluyla güvenlik garanti altına alınır alınmaz Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde, Rus savaşının neden olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 468 tank, 3 bin 577 zırhlı araç, 745 topçu sistemi, 235 MLR sistemleri, 98 hava savunma sistemi, 216 savaş uçağı, 181 savaş helikopteri, 598 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 14 gemi, 2 bin 523 araç ve yakıt deposu, 55 adet özel ekipman ve 130 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

08:24 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde askeri hareketlilik sürüyor.