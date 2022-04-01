İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6734
  • EURO
    16,2505
  • ALTIN
    912.969
  • BIST100
    2233.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı
Dünya

Ukrayna: Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 05:58 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 05:59
ABONE OL

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

İZYUM'DA 20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

İzyum Belediyesinden yapılan açıklamada da şehirde 20 gündür insani koridorların açılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.