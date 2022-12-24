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Dünya

Ukrayna, Herson'a Rus saldırısında 7 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
Ukrayna, Herson'a Rus saldırısında 7 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını duyurdu
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Timoşçenko Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir." ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko
  • Ukrayna
  • rusya

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