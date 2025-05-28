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Dünya

Ukrayna İHA'larına büyük darbe: yüzlercesi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 296 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Ukrayna İHA'larına büyük darbe: yüzlercesi imha edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 296 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronej, İvanovo, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Smolensk, Tver ve Tula bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu kentte ciddi hasar ve can kaybının olmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın bazı Avrupa ülkelerinin desteğini alarak kışkırtıcı adımlar attığını ve son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 bin 331 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirmişti.

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