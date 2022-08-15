Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu, istihbaratı ve özel servisinin, Zaporijya'daki nükleer santrali vuran ya da bu santralden ateş açan Rus askerlerini hedef alacağını belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna'ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını belirten Zelenski, nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını söyledi. Zelenski, "Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır" dedi.

RUSYA: UKRAYNA'NIN HARKİV BÖLGESİNDEKİ UDI YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 66. Mekanize Tugayı'nın geçici olarak konuşlandığı merkeze yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 40 kadar asker ile 9 askeri teçhizatın yok edildiğini savunan Konaşenkov, Herson bölgesinde 63. Mekanize Tugayı'na ait 35 asker ile 15 zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, ayrıca, Donetsk bölgesinde 53. Mekanize Tugayı'na ait 200 kadar asker ile 15 askeri teçhizatın da yok edildiğini ileri sürerek, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemleri sonucu Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait radar istasyonu, 4 mühimmat deposu, 9 yönetim merkezi ile 2 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1738 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 303 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 298 obüs ve havan topu ve 4 bin 88 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA ORDUSU, HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, ABD'den aldığı HIMARS füze sistemleriyle Herson kentinin doğusundaki Kakhovka'da bulunan hidroelektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Ağustos 2022'de Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS'larla bombardımanı sonucunda Kakhovka'da hidroelektrik santrali vuruldu. Santralin 6 türbininden 3'ü kapatıldı. ️Elektrik üretim ve su tahliye sistemlerindeki kesintiler, enerji sistemini bozabilir ve Zaporijya nükleer reaktörlerinin soğumasını olumsuz etkileyebilir. Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki bölge de dahil olmak üzere elektrik arzını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede bir çevre felaketine de yol açabilir" denildi.

'ZAPORİJYA BİLİNMEZLİĞİ'

Geçen hafta Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul edilen nükleer santral, saldırı sonucu hasar gördü. Saldırnın ardından Ukrayna Rusya'yı, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, hem Ukrayna hem de Rusya'nın IAEA ile iş birliği yapmasını talep etti. Grossi, bağımsız bir değerlendirme yapılması için bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini vurguladı.