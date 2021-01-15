Ukrayna ile Almanya arasında Kovid-19 görüşmesi

AA 15 Ocak 2021 Cuma 20:52 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 20:52

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Donbas ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Merkel'e Donbas'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

27 Temmuz 2020'den beri devam eden kapsamlı ateşkesin provokasyonlara rağmen sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın 2019'da Paris'te gerçekleşen anlaşma kapsamında üzerine düşenleri gerçekleştirmesine rağmen kapsamlı ateşkes haricinde diğer platformlarda barış sürecinin ilerlemediğini vurguladı.

Taraflar 12 Ocak'ta danışmanlar seviyesinde gerçekleşen Normandiya Formatı Toplantısının zor ama yapıcı geçtiğinde hemfikir olduklarını belirterek 22 Ocak'ta gerçekleşecek gelecek toplantıyı beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Merkel'i Kırım sorunun çözümüne ilişkin gerçekleşecek uluslararası platforma ve ülkesinin bağımsızlığının 30. senesinde Kiev'e davet etti.

Ayrıca taraflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunu ele alırken Zelenskiy, Merkel'den Ukrayna'nın aşı temininin hızlandırılması konusunda yardım talep etti.