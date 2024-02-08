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Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir takası kapsamında 100 Rus ve 100 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 100 Rus askerinin geri alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 100 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerin serbest bırakılması sürecinde insani arabuluculuk rolü üstlendi."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medyadan esir değişimine ilişkin "100 askerimiz evine döndü. Bugüne kadar 3 bin 135 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi, son olarak 31 Ocak'ta yapılmıştı ve karşılıklı 195 Rus ve 195 Ukraynalı asker takas edilmişti.

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