Ukrayna ile Rusya arasında tutuklu takası yapıldı

Ukrayna ve Rusya arasında anlaşmaya varılarak tutuklu denizciler serbest bırakıldı. Kırım açıklarında izinsiz avlanma yaptığı gerekçesiyle Rus sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 7 Ukrayna vatandaşı Rus makamları tarafından serbest bırakıldı. Ukrayna makamları ise geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna açıklarında avlanma yaptığı gerekçesiyle Nord isimli Rus gemisini bağlamış ve 7 mürettebatı tutuklamıştı. Rusya ile varılan anlaşma ile Ukrayna da 7 mürettebatı serbest bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, el koyduğu Nord isimli gemiyi ihale usulü ile satma kararı almıştı. Geminin sahibi olan Rus şirketinin ihaleyi durdurmak ve iadesi için hukuk girişimlerine başladığı öğrenildi.