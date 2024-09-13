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Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını duyurdu.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası gerçekleşti
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta esir takası sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan son esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını ifade etti.

"49 UKRAYNALI ŞU ANDA EVDE"

Zelenskiy, "49 Ukraynalı şu anda evde. Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Ulusal Polis, Devlet Sınır Muhafız Teşkilatından savaşçılar ve sivillerimiz yer alıyor. Aralarında hasta babasına bakmak için gelen ve Ruslar tarafından rehin alınan genç kadın Leniye Umerova da var. Azovstal'ın daha fazla savunucusu da serbest bırakıldı. Askeri doktor ve 'Ukrayna Kahramanı' Viktor Ivchuk da evine döndü" ifadelerini kullandı.

TAKAS BAE ARABULUCULUĞUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı ise takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiğini aktardı. Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Ukrayna'nın işgalin başlangıcından bu yana Rus esaretinden 3 bin 569 kişinin kurtarıldığını vurguladı.

İki ülke arasında yapılan takas çerçevesinde serbest bırakılan Rusların sayısı ise henüz açıklanmadı.

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