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Dünya

Ukrayna ilerliyor: 3 km alan daha kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, geçen hafta Bahmut yakınlarında 3 kilometrelik alanın daha kurtarıldığını bildirdi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Ukrayna ilerliyor: 3 km alan daha kurtarıldı
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Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Malyar'ın Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar, "Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Malyar, geçen hafta Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta 3 kilometrekarelik alanı kurtardığını, böylece toplam kurtarılan alanın 40 kilometrekareye çıktığını açıklamıştı.

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