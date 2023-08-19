İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, İsveç ile beraber CV90 zırhlı muharebe aracı üretecek
Dünya

Ukrayna, İsveç ile beraber CV90 zırhlı muharebe aracı üretecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini söyledi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Ukrayna, İsveç ile beraber CV90 zırhlı muharebe aracı üretecek
ABONE OL

Zelenski, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.

İsveç'te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Zelenski, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.

İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin avro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna'ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kristersson, Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe aracı vereceklerini duyururken araçların, Ukrayna'da üretimi ve bakımı içinde anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.