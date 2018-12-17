Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'nda yeni krizler başlatacağını öne sürdü. Ukrayna’nın bölgede saldırgan tavırlar sergileyeceğini iddia eden Lavrov, "Ben provokasyonların olacağından eminim” dedi.

Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ve Kırım sınırında Aralık ayının son 10 gününde provokasyon gerçekleştirmeyi planladığına dair bilgiler aldıklarını da ileri sürdü. Lavrov, “Ukrayna ile savaşmayacağız. Size bunun sözünü veriyorum. Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girdiğini düşünemiyorum" diye konuştu.

“ABD'nin tek taraflı yaptırımları saldırgan”

Lavrov, ABD tarafından yapılan tek taraflı yaptırımları da eleştirdi. Rus Bakan Lavrov, İran’ın aleyhine olmak üzere, ABD'nin başka ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımları ve para cezalarını, “Çok saldırgan bir davranış” olarak değerlendirdi. Lavrov, "ABD'nin tek taraflı yaptırımları uygulaması, sadece Rusya ve Çin’in müttefiklerini değil, aynı zamanda başka ülkeleri de zor duruma sokuyor. ABD'nin tek taraflı yaptırımları, İran ile ticareti yasaklıyor” ifadelerini kullandı.

“Barış anlaşması Japonya’ya bağlı”

Lavrov, Rusya ile Japonya arasında bir barış anlaşması imzalama ihtimalinin Japonya’ya bağlı olduğunu söyledi. Lavrov, "Tokyo, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını dikkate almaya hazır olmadıklarını açıkça belirtiyor. Bu ise iki ülke arasında olan sorunu çözmeye mani oluyor. 1956 yılında imzalanan beyanname, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu kesinlikle koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına geliyor. Fakat Japon meslektaşlarımızın buna hazır olmadığı sürece, görüşmelerin bir işe yaramayacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.