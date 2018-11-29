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Merkel: Ukrayna krizinin askeri bir çözümü yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna krizinin askeri bir çözümünün olmadığını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun NATO'nun deniz desteğini istemesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan Kerç Boğazı krizinde askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

 

Rusya'yı iki ülke arasında çıkan gerginlik yüzünden suçlayan Merkel, “Ukrayna tarafının da mantıklı olmasını istiyoruz çünkü böyle anlaşmazlıklara askeri çözüm bulunmadığından, yalnızca mantıklı ve diyalog yoluyla işleri çözebiliriz" dedi.

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