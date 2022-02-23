Ukrayna kriziyle ilgili çarpıcı yorum! Narişkin Putin'in asıl amacını ağzından kaçırdı

star.com.tr / Faruk Ekici 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbass'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu kararın ardından Batı'dan ve NATO ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi.

Beyaz Saray'dan ekonomik yaptırım kararı gelirken, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri Putin'in kararını sert bir şekilde kınadı.

Rusya-Ukrayna Krizi'ndeki gelişmeleri, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu ve Gazeteci Samir Babaoğlu, Star Gazetesi'ne değerlendirdi.

"ABD GERİ ÇEKİLEBİLİR!"

ABD'nin asıl amacının Asya Pasifik ülkeleri olduğunu ifade eden Ateşoğlu, "Gerektiği zamanda (ABD) bir anda geri çekilebilir. Esas enerjisini oraya (Asya Pasifik) verecek. Bu kriz neticesinde tehdidi göstererek, yavaş yavaş NATO'yu da bir araya toplamaya başladı. Bir müddet sonra bu tehditlerle mücadeleyi NATO'ya ve AB ülkelerine devretmek üzere harekete geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Ateşoğlu, Rusya-Ukrayna Krizi'nde diyalog kapısının kapanmadığına dikkat çekti. Ateşoğlu, "Batı, Rusya ve AB arasındaki bağımlılıklar neticesinde tarafları bir noktada durdurmaya itecek diye düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta diyalog kapısının halihazırda açık olması. Yeni bir soğuk savaştan bahsediyoruz. Büyük güçlerin tekrardan sahaya indiği ve sahada belirli krizleri kendi mücadelelerinde kullanıyor. Bence Ukrayna şu anda ABD ve Rusya arasında sandviç olan bir ülke haline geldi. Bu krizden en çok mağdur olacak aslında Ukrayna'nın kendisi." ifadelerini kullandı.

"LUHANSK VE DONETSK'İ DİREKT RUSYA'YA BAĞLAYALIM"

Gazeteci Samir Babaoğlu ise Rusya içindeki bazı kliklerin bu bölgeleri direkt ilhak etmekten yana olduğunu söyledi.

Babaoğlu, Putin'in Güvenlik Konseyi canlı yayınında Rus bürokratlara fikirlerini sorduğunu ve çok çarpıcı cevaplar aldığını ifade etti. Babaoğlu, "Kimse de biz bunları tanırsak başımıza şöyle bir iş gelir, Batı bize baskı yapar diye bir görüşte bulunmadılar. Hatta Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, o toplantıda o kadar heyecanlandı ki –Putin'in de sıkıştırmasıyla- Luhansk ve Donetsk'i direkt Rusya'ya bağlayalım diye bir ifade de bulundu." dedi.

PUTİN TOPLANTININ ASIL AMACINI HATIRLATTI

Babaoğlu, Narişkin'in bu çıkışından sonra, Putin'in müdahale ederek, "Biz şu anda onu müzakere etmiyoruz. Sadece bu cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyıp tanımamakla ilgili bir toplantı yapıyoruz." dediğini, ifade etti.

star.com.tr / Faruk Ekici