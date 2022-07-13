Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığının" Kuzey Kore tarafından tanınma kararının şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kararına "her düzeyde çok sert tepki vereceklerini" ifade etti.