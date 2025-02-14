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Dünya

Ukrayna Lideri Zelenski: BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ileriki günlerde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Ukrayna Lideri Zelenski: BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğim
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenski, burada düzenlediği basın toplantısında, ileriki günler için planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu.

Gelecek günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini söyleyen Zelenski, burada Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki esir takası konusu ile insanı yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını belirtti.

Zelenski, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirerek daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.

Zelenski, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını kaydetti.

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