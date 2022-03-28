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Dünya

Ukrayna: Lutsk şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı

Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, 'Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı.' iddiasında bulundu.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:01
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Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Bazı muhalif Rus gazetecilere dün röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Tarım mevsiminin başladığı şu dönemde petrol depolarını vurmak da ne demek. Savaş ile ne ilgisi var. Buğdayın ihracatına izin bile vermediler." diye tepki göstermişti.

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